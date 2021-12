O apresentador e empresário Alvaro Garnero falou sobre o vídeo que circula nas redes sociais em que o filho, Álvaro Garnero Jr., abraça, beija e ainda morde a orelha do ex-jogador Ronaldo, o chamando de "namorado". Com isso, os internautas comentaram o vídeo de forma que não agradou o empresário.

"Gente quanto absurdo!!!!!! Muita maldade!!! Realmente inacreditável! Tio e sobrinho! Amizade de mais de 20 anos!!!!", escreveu. Ele também postou o desabafo do filho: "'Aos beijos e abraços' parece até tema de novela!! Hahahaha… Quem diria? A verdade é que Ronaldo é um tio para mim, praticamente me viu nascer e me pegou no colo. O Fenômeno é um dos melhores amigos do meu pai e do meu tio, Mário Bernardo, e parte da família. Enfim, para quem não sabe, é bom saber. Beijo grande, do meu filho@alvaro_garnero', escreveu Garnero no Instagram.

Da redação Alvaro Garnero desabafa sobre vídeo do filho com Ronaldo

