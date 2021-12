Alison Pill posta foto de topless no Twitter por acidente

Não saber lidar com os aparatos tecnológicos pode trazer um grande problema para muitas pessoas, principalmente para as celebridades. A atriz Alison Pill, do seriado "The Newsroom", que o diga. Ela, por acidente, postou uma imagem mostrando os peitos no Twitter.

Ao perceber o que tinha feito, ela esclareceu a situação: "Sim. Aquela foto aconteceu. Droga. Meus problemas tecnológicos chegaram a novas proporções, aparentemente. Quando a exclusão de uma foto se torna um tweet... Desculpa."

adblock ativo