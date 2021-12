Alinne Rosa será jurada na audição do programa Ídolos

Vocalista da banda Cheiro de Amor, Alinne Rosa foi confirmada como jurada convidada na audição do reality Ídolos, do SBT. A seleção de novos talentos acontecerá nesta quinta-feira (13), em Salvador. Junto com a baiana, os cantores Supla e Fafá de Belém, além do produtor Marco Camargo.

