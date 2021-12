Alinne Rosa sensualiza em show fazendo Pole Dance

Alinne Rosa levou os marmanjos ao delírio na noite da última sexta-feira, 25, no show do Cheiro de Amor no Summer Time, em Salvador. A gata fez o pole dance no meio do palco, com um micro-short em que exibia as belas pernas.

Enquanto se apresentava, a Alinne cantava Uma Noite e Meia, sucesso de Marina Lima e que já foi regravado pela Cheio de Amor com participação de Daniela Mercury.

adblock ativo