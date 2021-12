Alinne Rosa roda a baiana e desmente caso com Victor Ramos

Xiii... A declaração de que Alinne Rosa, vocalista do Cheiro Amor, teria sido uma das amantes do jogador Victor Ramos, enquanto ele namorava com a ex-panicat Nicole Bahls, fez com que a cantora rodasse a baiana nesta sexta-feira (21). Pelo Twitter, a artista rebateu o comentário da ex de Victor, que afirmou em entrevista que existiu, sim, o romance entre os dois.

"Que piada eh essa que tão inventando hoje?... Rapaz, NEM CONHEÇO VITOR RAMOS. Duas vezes ele pediu para ir no meu camarim pra tirar uma foto e me entregar uma camisa do jogo. O atendi com educação, tiramos a foto e nunca mais o vi na vida!", esclareceu ela, afirmando que "assa foi a PIADA da semana! Não sei quem tá lucrando com essa mentirada toda...".

