Alinne Rosa recebe medalha da Polícia Militar

A cantora Alinne Rosa, vocalista da Cheiro de Amor, está com moral com a Polícia Militar da Bahia. Ela foi homenageada nesta quinta-feira, 7, na solenidade que celebrou os 188 anos da instituição. Ela recebeu uma medalha de mérito Marechal Argolo por participar ativamente das campanhas da polícia contra a violência no Carnaval.

