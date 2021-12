Alinne Rosa rebate boatos de romance com Neymar

Depois de ver o seu nome associado a um possível romance com Neymar, Alinne Rosa resolveu deixar um recado, em seu perfil no Instagram, para aqueles que especularam o envolvimento.

"Parem de "viajar" na maionese, e viagem por aí...! Deus abençoe vcs!", escreveu a cantora baiana, que está de férias em Barcelona, na Espanha.

Os rumores de que Alinne e Neymar estariam se conhecendo melhor surgiu depois que a cantora postou uma foto com os amigos do craque e de Fernada Paes Leme, no estádio do clube Barcelona.

