Alinne Rosa quer ter dois filhos

A cantora Alinne Rosa quer ser mãe de dois filhos. Ela fez a revelação na gravação do programa Clue da Alegria, apresentado por Carla Perez. "Adoro crianças. Tenho duas sobrinhas e me divirto bastante com elas. Ainda preciso encontrar a pessoa certa porque penso muito em construir família. Não é nada que tenho que fazer logo por conta da idade ou pelas cobranças. A hora vai chegar!", disse. Por enquanto, a gata é "mãe" apenas de Dudu, o yorkshire de estimação.

