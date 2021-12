Alinne Rosa posta foto nua no Instagram

A cantora Alinne Rosa, que comanda a banda Cheiro de Amor, surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 24. No perfil dela na rede social Instagram, a gata postou uma foto nua. Mas... não mostrava nada. Além da posição não revelar muita coisa, ela mesmo fez desenhos para brincar com a imagem. Colocou sol, tapa-olho, bigode e, no bumbum, uma rosa. Na legenda, postou "Bom dia...! Foto by @torquatto e releitura/montagens by me rsrs".

A imagem fez parte de um ensaio para a revista Quem realizado no início do ano e assinado pelo fotógrafo Fernando Torquato.

