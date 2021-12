Alinne Rosa posta foto com vestido transparente

A cantora Alinne Rosa brindou os fãs que a seguem na rede social Instagram com uma foto inédita. A vocalista da banda Cheiro de Amor posou para fotos que serão usadas no novo CD do grupo e postou uma do making of do ensaio como aperitivo. Com um vestido curtíssimo e transparente, a gata recebeu muitos elogios pela boa forma e beleza com que aparece na foto.

Alinne mostrou que está em forma para enfrentar os seis dias de Carnaval.

