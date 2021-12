Alinne Rosa posta foto com jogador de futebol

Em Belo Horizonh, onde fez um ensaio para o Axé Brasil, a cantora Alinne Rosa aproveitou e para se encontrar com o jogador Richarlyson, do Atlético/MG. "Meu amigo e ídolo! Amo!", postou a gata na legenda da foto na rede social Instagram.

O Cheiro de Amor se apresenta no Axé Brasil no dia 12 de abril, ao lado do Asa de Águia, Chiclete com Banana, Jammil e Uma Noites, Psirico e Tomate. No dia 13, as atrações são Alexandre Peixe, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Parangolé, Saulo e Tuca Fernandes. A festa acontece no estádio do Mineirão.

