Alinne Rosa pega o buquê em casamento de forrozeira

A vocalista do Cheiro de Amor, Alinne Rosa, pegou o buquê no casamento da cantora do Aviões do Forró, Solange Almeida, com o empresário Wagner Miau, na noite desta quarta-feira, 19.

Como a tradição diz que quem pega o objeto, que na festa era um frade em uma espécie de palito ornamentado, é a próxima a se casar, vamos ver se a superstição se concretiza e Alinne, para a tristeza dos marmanjos, será a próxima a subir no altar.

A cantora, por sinal, estava lindíssima na festa, atraindo o olhar de todos. Aliás, estava tão bonita que merece até uma galeria só com fotos dela na noite de ontem. A pergunta agora é: quem é o felizardo que balança o coração da moça atualmente?

<GALERIA ID=17737/>

