Alinne Rosa participa de concurso de beleza gay

Uma das juradas do Miss Brasil Gay versão Nordeste, a cantora Alinne Rosa ajudou a eleger, na noite desta segunda-feira, 5, a candidata Bianca Snydder como a grande vencedora do concurso de beleza. A vocalista do Cheiro de Amor também foi homenageada com o título de "Musa dos Artistas".

