Alinne Rosa grava primeiro clipe da carreira solo

A carreira solo de Alinne Rosa está a todo vapor. Ela grava hoje o clipe da música "Complicamos Demais", nova canção de trabalho.

No vídeo, Alinne vai contracenar com o ator Bernando Velasco e dar vida a um casal cheio de ciúmes. A gravação acontece no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro e terá direção de Rafael Almeida, ex-namorado da cantora.

A música "Complicamos Demais", composição de Thiago Gimenes e Taila Araújo, é tema da personagem Helena na novela "Em Família" (Globo).

