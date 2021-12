Alinne Rosa faz topless e exibe nova tatuagem; veja

A cantora Alinne Rosa exibiu nova tatuagem em publicação em seu perfil oficial no Instagram na noite de segunda-feira, 8. Para mostrar a novidade, a artista precisou fazer um "topless virtual", pois o desenho fica localizado entre os seios.

A publicação deixou os fãs de Alinne eufóricos, que comentaram na postagem e fizeram elogios à baiana. Além dessa tatuagem, ela tem uma frase da escritora Clarice Lispector com uma rosa no braço direito, uma cruz no braço esquerdo e um coração nos pulsos.

Minha nova Tattoo ❤️ by @joao.ch #Tattoo Uma foto publicada por Alinne Rosa (@alinne_rosa) em Jun 8, 2015 às 4:50 PDT

