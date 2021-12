Alinne Rosa e Pablo estarão no ensaio do Ara

A banda Araketu promove, na noite desta quinta-feira, 24, mais uma edição de seu ensaio de verão. O show, que contará com a participação de Pablo e da banda Cheiro de Amor, com Alinne Rosa, será no Cais Dourado, no Comércio. Durante a apresentação, Tatau deve cantar com Pablo a música "Jogo Sedução", que eles gravaram juntos, no final do ano passado.

adblock ativo