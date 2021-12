Alinne Rosa e o estrelismo

Comenta-se nos bastidores que a cantora Alinne Rosa, que saiu da banda Cheiro de Amor e tenta emplacar a carreira solo, está tendo um surto de estrelismo (e até de grosseria). Um exemplo foi quando ela fez uma brincadeira pra lá de sem graça com a imprensa no episódio do lançamento do bloco que ela puxará. Nesta terça, uma nova situação. Os seguranças (ela não anda sem) chegaram na coletiva da Skol empurrando quem estava pela frente.

