Alinne Rosa e Chiclete com Banana lançam bloco no Rio

Alinne Rosa e a banda Chiclete com Banana se reuniram para lançar o bloco Papa no Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 12. A festa, que se estendeu pela madrugada, foi em uma boate da zona Sul da cidade.

O bloco Papa estará mais uma vez no circuito Osmar (Campo Grande) em três dias de festa. As atrações serão a banda Babado Novo (domingo), Chiclete com Banana (segunda-feira) e Alinne Rosa (terça-feira).

