Alinne Rosa diz que está bem, mas não explica olho roxo

Alinne Rosa postou uma mensagem no Twitter na tarde desta terça-feira, 10, para acalmar os fãs, preocupados com uma foto em que a cantora aparece com o olho roxo. Alinne, no entanto, não explicou o motivo da marca."Oi meus #Alinnistas, agradeço a preocupação de todos vcs... Entrei rapidinho pra dizer q estou bem! Obrigada!", limitou-se a escrever no microblog.

O cantor Léo Santana, apontado como novo affair da cantora, também se mostrou assustado. "Estou muito preocupado e sem entender nada", disse ao colunista Léo Dias. A assessoria da cantora disse que não fala sobre a vida pessoal dela.

