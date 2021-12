Alinne Rosa confirma saída do Cheiro; Vina Calmon assume

A banda Cheiro de Amor confirmou a saída da cantora Alinne Rosa depois do Carnaval 2014 após dez anos de "casamento". A partir do dia 5 de março de 2014, a banda vai ser comandada por Vina Calmon, atualmente na Axerife e esposa de Denny, da Timbalada.

"Confio nas coisas que faço. Vou ter a oportunidade de fazer o que não conseguia no Cheiro, por não ter autonomia, como escolher as músicas de um CD", explicou Alinne Rosa em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 2, em um restaurante de Salvador.

Alinne prometeu que vai continuar cantando no Carnaval baiano. "Sou axé mesmo, de trio. Gosto de fazer música baiana", contou. Além de algumas músicas do Cheiro de Amor que se tornaram famosas na voz da cantora, ela afirmou que a carreira solo também vai servir para mostrar composições próprias.

A cantora fez mistério sobre a banda que vai acompanhá-la e mais detalhes da carreira, afirmando que vai ser marcada uma coletiva ainda este mês só para divulgar o novo trabalho.

Alguns fãs, chamados pela cantora de alinistas, prometeram seguí-la por onde for. Um grupo foi até a coletiva e levou um cartaz escrito "Vamos juntos para o ano que vem". A estudante Jamille Ferreira disse que Alinne é uma carismática e natural. "Estaremos com ela para sempre", disse.

O empresário do grupo Cheiro, Windson Silva, achou natural a saída de Alinne. "Buscar novos horizontes é uma necessidade de cada artista", afirmou, completando que vai torcer pelo sucesso solo da cantora, já que "vai ser mais gostoso por ter uma parte do Cheiro de Amor.

Nova escolha

Windson admitiu que, antes de escolher Vina, foram feitos contatos com outras cantoras como Carla Visi, que comandou a banda de 1995 a 2000. Segundo Windson, ela preferiu continuar investindo na carreira solo.

A banda então procurou uma cantora nova e jovem, assim como foi feito na época da escolha de Alinne Rosa, para ser a vocalista. A escolha recaiu sobre Vina Calmon, de 26 anos, nascida em Santa Maria da Boa Vista, interior de Pernambuco.

Carnaval 2014

Alinne promete fazer uma despedida digna na folia. "Nenhuma cantora teve oportunidade de sair da banda no Carnaval. Vou ter esse privilégio e vai ser muito especial", contou Alinne. A nova vocalista Vina não vai receber o bastão de Aline na festa, já que ela tem outros compromissos fora de Salvador.

A banda vai puxar o bloco Yes Bahia Club no sábado de Carnaval, no Circuito Barra-Ondina, e o Cheiro de Amor domingo e segunda, no Campo Grande, e na terça, no Barra-Ondina.

Assista à uma performance de Vina Calmon:

