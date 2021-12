Alinne Rosa apoia Daniela Mercury e critica Feliciano

Um dia após Daniela Mercury anunciar que está namorando a jornalista baiana Malu Verçosa, a cantora Alinne Rosa, da banda Cheiro de Amor, resolveu apoiar a iniciativa da rainha da axé music de assumir publicamente seu relacionamento com uma mulher.

No Instagram, a líder do Cheiro, que já protagonizou diversos selinhos com Daniela, aproveitou para cutucar o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o pastor Marcos Feliciano, que é contra a livre orientação sexual.

Na legenda da imagem onde Alinne aparece beijando Daniela na boca, a artista escreveu: "Mais felicidade, menos Feliciano". O mesmo posicionamento contra as atitudes homofóbicas de Feliciano foi destacado pela própria Daniela em nota enviada ao Jornal Nacional, da Globo: "sou amante das liberdades individuais".

adblock ativo