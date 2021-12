Alinne Moraes dá à luz Pedro, seu primeiro filho

Pedro, filho de Alinne Moraes e do cineasta Mauro Lima, nasceu nesta quinta-feira, 8, na Clínica São José, no Rio de Janeiro. Segundo o site "Ego", a informação é da assessoria de imprensa da atriz, que não quis dar mais detalhes.

"Só posso confirmar que realmente ela deu à luz. Não estou autorizado a falar mais nada", disse o representante.

No mês de abril, Alinne publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto de uma ultrassonografia com a seguinte legenda: "Chegando".

O bebê é o primeiro filho do casal, que está junto há aproximadamente dois anos.

