Aline Riscado maltrata homem em ensaio natalino

A dançarina Aline Riscado fez um ensaio para a marca de lingerie Duloren, no mínimo, ousado. Na sessão, ela aparece mostrando o poder das mulheres sob os homens. Uma das dançarinas do programa "Domingão do Faustão", Aline mostrou que sabe maltratar os marmanjos de verdade. As fotos fazem parte da coleção "Bubble", que faz referência ao Natal.

adblock ativo