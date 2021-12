Alicia Keys anuncia que espera seu segundo filho

A cantora Alicia Keys anunciou nesta quinta-feira que espera seu segundo filho, fruto do casamento com o cantor de hip-hop Swizz Beatz.

A artista, de 33 anos, fez o anúncio com a publicação de uma foto através de sua conta no Instagram, posando junto a seu marido e com uma proeminente barriga.

Na publicação, a artista também agradeceu ao marido e fez uma homenagem ao aniversário de casamento.

"Feliz aniversário de casamento para o amor da minha vida", escreveu a cantora. "E para que seja ainda mais doce, fomos abençoados com outro anjo a caminho! Sou mais feliz do que pude imaginar", acrescentou Keys.

O casal selou a união em 2010 e teve em outubro do mesmo ano seu primeiro filho, Egypt Daoud Dean.

A criança, agora com 3 anos e meio, é o primeiro filho de Alicia e o quarto do cantor de hip-hop, que é pai de outros três filhos de relações anteriores.

Swizz Beatz, cujo nome real é Kasseem Dean, também publicou uma foto no Instagram e escreveu: "O amor é a vida e a vida é o amor, e estamos muito emocionados por outro presente que vem desde lá em cima. Feliz Aniversário minha Deusa por 4 anos de grandeza. Brindo por 100 mais, inshallah".

