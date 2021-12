Alice Ramos posa nua pela quinta vez

Alice Ramos, apresentadora do programa "Cidade Nua", do canal Multishow, posou pelada pela quinta vez. O ensaio é para a edição de junho da revista "Sexy".

Ela - que já tem intimidade com as câmeras - afirmou, em entrevista à revista, seu gosto pelo sexo com riscos. "Gosto da adrenalina de fazer sexo em lugares proibidos", disse.

A loira não tem problemas com a nudez e lida com naturalidade com o fato de expor o corpo.

"Lido muito bem com isso. Fico bem à vontade nua, o próprio programa já me proporciona isso. Ja gravei em resorts de nudisno e também de sexo. Tomar café da manhã com dezenas de pessoas nuas acaba te deixando confortável sem roupa. Acostumei. E nem preciso recorrer a bebida... Me jogo", afirmou.

Alice é apresentadora do programa erótico "Cidade nua" (Foto: Divulgação)

