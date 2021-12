Alexandre Peixe lança bloco para o Carnaval de 2013

Mesmo antes de lançar seu primeiro CD, que deve ser feito agora em outubro, o cantor Alexandre Peixe já pensa no Carnaval de 2013. Prova disso é que ele já anunciou que desfilará com seu Burburinho (que iniciou como ensaio de inverno) durante a festa de Momo. O bloco fará a festa da galera que curte o som de Peixe no circuito Barra-Ondina, na sexta-feira.

