Alexandre Peixe lança bloco Burburinho no Iguatemi

O cantor Alexandre Peixe é o convidado do projeto Grifes & Acordes, que acontece no terceiro piso do Shopping Iguatemi nesta quinta-feira, 10. O show, fechado para convidados, servirá também para fazer o lançamento do bloco Burburinho, que estreia na sexta-feira de Carnaval no circuito Barra-Ondina.

No evento, Peixe apresentará seu repertório com músicas como "Ex-amor", "No lê-lê-lê", "Eu Juro", "Chegou Ao Fim", "Não Vale A Pena Te Esquecer", "Tô Na Pista", "Dormir de Conchinha" e "Deixa Eu Te Amar".

