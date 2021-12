Alexandre Pato termina mais um relacionamento

Mais um relacionamento do jogador brasileiro Alexandre Pato chegou ao fim. Depois de terminar o casamento com a atriz brasileira Stephany Brito, foi a vez agora de encerrar o namoro com Barbara Berlusconi, filha do ex-premiê italiano e dono do Milan Silvio Berlusconi.

De acordo com com o site do jornal italiano "Gazetta dello Sport", o romance teria findado devido à falta de paixão. Pato iniciou o relacionamento com Barbara logo após a separação dele com a atriz Stephany, em 2010.

adblock ativo