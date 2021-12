Alexandre Nero troca Giovanna Antonelli por Marcelo Serrado

Mal acabou de gravar a novela Salve Jorge, que chega ao fim nesta sexta-feira, 17, Alexandre Nero já começou a filmar Super Crô. Ao lado do ator Marcelo Serrado, o ator postou uma foto no Instagram brincando com mudança de personagem e elenco.

"A vida é assim, tem seus altos e baixos: Um dia seu par romântico é uma Giovanna Antonelli, no outro um Serrado. Sim, a novela nem acabou e eu já tô em outra maluquice. Breve nos cinemas", escreveu Alexandre, na legenda da foto.

