Alexandre Nero espera primeiro filho aos 45 anos

A atriz Karen Brusttolin está grávida do primeiro filho do ator Alexandre Nero. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator, na manhã desta quarta-feira, 27, segundo o Jornal Extra.

O casal, que está junto há três anos, se diz contentíssimo com a gravidez. "Karen Brusttolin e Alexandre Nero esperam seu primeiro filho e estão superfelizes com a novidade", afirmou a representante da família.

Ainda, segundo a assessoria, eles não vão se pronunciar sobre o assunto por enquanto.

Alexandre tem 45 anos e recentemente atuou na novela "Império", como o Comendador José Alfredo, que causou grande repercussão pela história e características do personagem.

