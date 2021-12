Alexandre Frota diz que namorou deputado da 'cura gay'

Em tom de deboche, o ator Alexandre Frota disse em um programa de tevê que namorou o deputado Marco Feliciano. "Ele teve um relacionamento de dois anos comigo e eu fico surpreso com as coisas que ele fala, porque não era isso que ele falava quando estava comigo na cama", brincou.

Dando risada, Frota mandou um recado para o deputado, defensor da "cura gay". "Eu te chamava de 'Dundun'. Por tudo que você me falou ao pé do meu ouvido, eu esperava mais de você. Quando puder me liga", disse.



