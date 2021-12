Alexandre Borges e Julia Lemmertz estão separados

Alexandre Borges e Julia Lemmertz não estão mais juntos. Segundo o Jornal Extra, o ator admitiu a separação para alguns amigos e revelou que o término aconteceu de forma amigável, após 22 anos de casamento.

Ainda segundo a publicação, os dois continuam morando juntos - em um apartamento no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro -, enquanto Alexandre não encontra um imóvel na região, para não ficar longe do filho, Miguel, de 14 anos.

A notícia da seperação voltou a ser comentada nos bastidores, desde que Julia apareceu sem aliança, no ínicio do mês, na festa de lançamento da novela "Além do Tempo", da Rede Globo. Na ocasião, o assunto chegou a ser questionado, mas a atriz evitou falar sobre a sua vida pessoal.

