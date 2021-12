Alerta Geral leva samba ao circuito Sérgio Bezerra

O samba tomará conta do circuito Sérgio Bezerra, dia 11, na abertura do Carnaval da Barra. E quem comandará a festa, com um samba estilo carnavalesco dos antigos bailes, é o bloco Alerta Geral, na sua versão fanfarra.

Sessenta músicos foram escalados para a maratona, que começará com a concentração no Farol da Barra às 20h. Uma hora depois, eles seguirão até o Cristo. E tudo em passos lentos, mas ritmados pelo clima de nostalgia.

"O foco é fazer a alegria com sucessos como as marchinhas 'Alalaô'", diz Zé Arerê, coordenador da fanfarra.

No dia seguinte, o Alerta sobe com outro estilo de samba para o circuito Osmar (Centro). Por lá, será a vez de dançar no miudinho com Xande de Pilares, Moyses Marques e grupos Fundo de Quintal e Katulê.

