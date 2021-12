Alejandro Sanz estsrá no Altas Horas deste sábado

O cantor espanhol Alejandro Sanz é um dos convidados do programa Altas Horas deste sábado, 8, à 0h50, na TV Globo. O artista está no Brasil para divulgar o novo álbum La Música No Se Toca e aproveita para interpretar sucessos como No Me Compares, Me Sumerjo e Corazón Partío.

Serginho Groisman recebe ainda o piloto Rubens Barrichello, o humorista Marcelo Adnet, o ator Ricardo Tozzi, o técnico Dunga e promove o encontro entre os guitarristas Andreas Kisser (Sepultura) e Zakk Wylde (Black Label Society)

