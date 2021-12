Um video do cantor Alejandro Sanz tem causado na rede, isso por quer o artista interrompeu o show que realizava na cidade de Rosarito, no México, para defender uma fã que estava sendo agredida por um homem.

Segundo o site local Excelcior, Alejandro estava cantando a música "La Música no se Toca" quando avistou o homem batendo na mulher. O cantor abandonou completamente sua atuação, desceu do palco e ficou frente a frente com o púbico, como se pode ver nos vídeos postados nas redes sociais por pessoas que estavam na plateia.

Após o agressor ser expulso do local, Sanz se dirigiu ao público e pediu desculpas. "Tudo bem? Certeza? Bom, peço desculpas pelo episódio, porque eu não posso imaginar que ninguém toque alguém, e ainda menos uma mulher, porque aí sim... aí não dá mesmo", disse o Alejandro.

As palavras do músico foram recebidas com aplausos pelo público.

Da Redação Alejandro Sanz chama para briga homem que batia em mulher

