Alcione passa mal em avião em aeroporto do RJ

A cantora Alcione passou mal dentro de um avião, na noite desta quarta-feira, 3, em um aeroporto do Rio de Janeiro, e precisou ser retirada aeronave.

Segundo nota da assessoria de imprensa da cantora, divulgada nas redes sociais, a artista apresentou uma forte crise de bronquite e falta de ar. Ela viajaria para São Luís, no Maranhão, para participar da gravação do DVD de Flávia Bittencourt nesta quinta.

Ainda segundo o comunicado, Marrom, como a cantora é conhecida, sentiu muito ter que cancelar o compromisso. "Lamentando muito, a Marrom deseja toda sorte para a amiga e conterrânea e espera que possam cantar juntas em breve".

Marrom estava no Rio de Janeiro gravando uma participação no programa "Esquenta" (Globo), comandado por Regina Casé, que vai ao ar aos domingos. Ela ainda usou as redes sociais para fazer comentários durante a gravação da atração.

"Espero que vocês se divirtam o tanto quanto eu com o 'Esquenta' que provavelmente irá ao ar dia 05/10! Foi engraçadíssimo e super alto astral, como sempre", escreveu.

Veja fotos de Alcione no programa "Esquenta":

