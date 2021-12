Alcione 'Marrom' recebe título de cidadã de Salvador

A cantora maranhense Alcione, também chamada de Marrom por muitos fãs, recebeu nesta segunda-feira, 28, o diploma que lhe concedeu o título de cidadã soteropolitana. A solenidade ocorreu à noite no plenário da Câmara Municipal de Salvador, na Praça Thomé de Souza (Centro Histórico).



Alcione entrou no plenário lotado ao som de Ilha de Maré, composição de Walmir Lima (baiano) e Lupa (paulista), e que foi um de seus grandes sucessos. "Tudo isso é uma premiação para mim. Além de ser um prêmio, é uma grande honra", disse a homenageada.



Momentos antes do início da solenidade, Walmir Lima aproximou-se da cantora e disse que ela foi a maior intérprete de sua canção Ilha de Maré.



"É o compositor quem está dizendo. Quem sou eu para desdizer?", questionou a cantora, com um sorriso. "Eu sempre gostei de cantar esta música, que foi um grande sucesso meu", apontou.



"Tudo isso que está acontecendo hoje é maravilhoso. Alcione merece tudo isso. Ela sempre cantou as coisas da Bahia muito bem", comentou Walmir Lima.



O título de cidadã de Salvador foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal, após proposição do vereador Pedrinho Pepê (PMDB).



"Alcione merece este título. Ela canta Walmir Lima, Vevé Calasans e tantos outros baianos. Tínhamos esta obrigação com ela. E, agora, a Marrom é baianíssima", comemorou o vereador.



Brasileira



Alcione é natural de São Luís, capital do Maranhão, e aos 21 anos é que foi para o Rio de Janeiro. Isto fez com que muita gente pensasse que a cantora era carioca, até mesmo por conta de sua carreira no samba e com o Carnaval carioca.



"Muita gente pensa que sou carioca, e muita gente também pensa que sou baiana. É porque tenho cara de Brasil, de brasileira", comentou. "E agora podem pensar que sou da Bahia, que está tudo certo", disse Alcione, mais uma vez, sorrindo.



Ela apontou que também o seu maior sucesso, Não deixe o samba morrer, é de autoria de dois baianos: Edson Conceição e Aloísio Silva. "Eu gravei uma nata de compositores baianos", disse.



Além de Walmir Lima, participaram da cerimônia personalidades locais como Mabel Veloso, Edil Pacheco, Gal do Beco, dentre outros.



Baianas do Grupo da Terceira Idade Eterna Juventude, do Pelourinho, também prestaram homenagens à cantora maranhense.



O coordenador do grupo, Joaquim Assis, disse que começou o seu trabalho social inspirado na Marrom. "Eu fui ao Maranhão e vi o trabalho que ela faz. Isto me inspirou", disse Assis.

