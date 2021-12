Alcione e Axl Rose divulgam foto e trocam elogios

A cantora Alcione e o vocalista da banda Guns N’ Roses, Axl Rose, publicaram, neste domingo, 13, uma foto em que aparecem juntos. Houve troca de elogios e a imagem ganhou repercussão em diversos sites. Em Recife para a continuação da sua turnê pelo Brasil com o Guns N’ Roses, Axl postou em seu twitter pessoal: "com a maravilhosa Alcione Nazareth".



Pelo Instagram, a cantora maranhense também ressaltou o encontro: "Encontrei meu ídolo Axl Rose! Abracei, beijei, cheirei, fiz tudo que tinha direito! Sou muito fã do Guns N’ Roses e especialmente dele!", disse Alcione. A banda americana ainda faz dois shows no Brasil, em Recife, amanhã, e em Fortaleza, na quinta-feira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

