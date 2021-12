Alceu Valença é atropelado no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Alceu Valença foi atropelado por uma bicicleta no Rio de Janeiro, enquanto caminhava no Leblon. O acidente causou uma fratura na mão esquerda do músico, que ficará quatro semanas sem poder tocar violão.

Alceu Valença contou o ocorrido no perfil oficial dele no Facebook. "Sigo em frente e olho para os lados antes de atravessar a pista. No lado esquerdo, carros retidos diante do sinal fechado. Olho para o outro lado, não vejo ninguém. Coloco o pé na ciclovia e, num susto, vejo aproximar-se de mim o vulto de um ciclista todo vestido de preto, numa velocidade inacreditável. Joguei o corpo para trás, mas senti que o guidon se chocara contra minha mão esquerda. Urrei de dor", escreveu.

"Ainda tive tempo de escutar alguém que passava gritar para o desastrado ciclista: "Filho-da-P***", enquanto o sujeito desaparecia a toda velocidade pela infinita ciclovia. Não havia mais som ou imagem. Fui direto para uma clínica e obtive o diagnóstico: fratura na mão esquerda, quatro semanas sem tocar violão. Tive de adiar meu show acústico no Teatro Oi Casagrande, que estava marcado para o fim do mês", concluiu.

