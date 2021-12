Alagoanos protestam contra a banda New Hit

Moradores e integrantes do Sertão Feminista do município de Delmiro Gouveia, em Alagoas, promoveram protesto contra a participação da banda New Hit nos blocos Bizzú e Com Você no carnaval da cidade que acontece de 9 a 12 de fevereiro. A manifestação dos Delmirenses, feita pela internet, deve-se ao fato ocorrido com os nove integrantes da banda, que foram acusados de estuprar duas adolescentes após um show realizado em Ruy Barbosa, no interior da Bahia no dia 26 de agosto de 2011.

Após a repercussão do protesto por todo o Brasil, as produções dos blocos Bizzú e Com Você, informou que a banda não tocará mais em sua programação. O bloco Bizzú diz que a escolha de uma nova banda para substituição ficará sob votação aberta ao público pela internet. Já o bloco Com você irá sair com a banda É Xeke.

