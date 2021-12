"Ainda não sei como vou suportar", diz esposa de Champignon

Claudia Campos, a esposa do músico Champignon, que cometeu suicídio na segunda-feira, 9, se proncunciou no Facebook na manhã desta quarta-feira, 11. "Obrigada a todas as mensagens de carinho e força. Ainda nao sei como vou suportar.Vivi o amor mais sublime e raro. Ele era a pessoa mais encantadora e maravilhosa do mundo! Sorte de quem pode conhecê-lo...", postou Claudia, que está grávida de cinco meses.

A viúva do ex-baixista da banda Charlie Brown Jr. ainda fez uma declaração de amor: "Amor, eu te amo mais que tudo nessa vida, pra sempre vou te amar. Faria e farei tudo de novo por ti, pra viver 'Shangrillá' contigo meu amor".

