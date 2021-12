"Ainda não estou 100%", diz Netinho

Netinho continua se recuperando do problema vascular no abdômen, que o deixou quase cinco meses internado. Nesta quinta-feira, 21, ele afirmou no perfil pessoal dele no Facebook que ainda não está plenamente recuperado. "Ainda não estou 100%, estou aqui para descansar, dormir muito e fazer as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Estou também malhando aqui em casa. Portanto, não posso recebê-los. Tenho recebido apenas alguns amigos artistas, alguns amigos que dividem comigo minha intimidade e minha familia. Em breve, muito breve, estarei de volta à estrada e vamos nos ver. Me desculpem e muito obrigado por tudo", escreveu.

Netinho se internou no dia 24 de abril em Salvador, sendo transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 10 de maio, só recebendo alta no dia 20 de agosto.

