Ailton Graça vai interpretar Mussum nos cinemas

Ailton Graça, no ar como Xana, em Império, vai interpretar Mussum em uma cinebiografia sobre o sambista que também fez parte de Os Trapalhões. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, as filmagens começam este ano e Ailton terá que perder alguns quilos.

Sandro Gomes, filho de Mussum, aprovou a escolha do ator. "Será um prazer vê-lo interpretando meu pai. Algumas pessoas até falam que somos parecidos", disse, em entrevista à coluna.

O longa será dirigido por Roberto Santucci (De Pernas para o Ar, Até que a Sorte nos Separe) e tem o roteiro baseado na biografia "Mussum forévis - Samba, mé e Trapalhões", escrito pelo jornalista Juliano Barreto. Ainda não foram revelados os atores que vão interpretar Didi, Dedé e Zacarias.

adblock ativo