Aguinaldo Silva diz que foi ameaçado por fãs de Joelma

O autor de novelas Aguinaldo Silva usou o Twitter para dizer que sofreu ameaças de morte por fãs de Joelma. "Não é que a Joelma tem fãs? Eles ficaram histéricos por causa da minha opinião sobre a cantora, me ameaçaram até de morte! Ora, vão se catar", disse o autor neste domingo, 31.

Tudo começou porque Joelma, em entrevista à revista Época, disse que homossexuais são como drogados e ter sido contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aguinaldo Silva não gostou das declarações da líder da banda Calypso e postou no Twitter: "Disse Joelma: ´uso aquelas roupas curtas e rebolo, mas, quando falo de Deus, todo mundo entende´. Isso é que é usar o nome de Deus em vão. Aliás, Joelma é a Lady Gaga do Recôncavo: canta mal, dança mal, rebola mal, se veste mal e quando abre a boca... Só fala besteira. Me diz: como é que num mundo tão rico e diversificado como o nosso alguém se sente realizado por ser fã da... Joelma? Pobreza tem limite! Por isso gosto da Ivete Sangalo: não tá nem aí pros que acham que ela é VIADA. Mulher de verdade é assim, sabe que gay só acrescenta.".

