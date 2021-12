Aguinaldo Silva critica politicamente correto

O dramaturgo Aguinaldo Silva usou o blog oficial pessoal para criticar o politicamente correto e defender a personagem Marta, interpretada por Lília Cabra na novela Império.

"As frases de Marta são um santo remédio contra a doença do politicamente correto, que ameça tornar a nossa dramaturgia televisiva uma chatice. Anão não pode ser anão? Negro não pode ser negro? Veado não pode ser veado? Loura não pode ser burra? Menor tem que ser "apreendido" e não preso? Pessoas com problemas de locomoção têm que ser "cadeirantes"? Ladroagem nos cofres públicos só pode ser chamada de "mal feito"? Então folhetim não pode ser folhetim, vamos todos escrever, em vez de novelas, o telecurso segundo grau, no qual será ensinada esta nova forma, anodina, sensaborrona e nada criativa de falar o bom português.", escreveu Aguinaldo Silva.

Ele ainda revelou qual é a frase predileta da personagem: "Temos que tratar muito bem as pessoas humildes. Afinal, nunca se sabe quem será o próximo Presidente da República".

adblock ativo