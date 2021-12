Agora mãe, Eliana não quer drag queens em programa

A apresentadora Eliana acabou com o quadro "Fadinhas Safadinhas", que contava com as drag queens Dimmy Kieer, Silvetty Montilla e Amanda Di Polly. A atração chegava a dar picos no Ibope.

Outro quadro, o "Bate-Cabelo", também com drags, foi eliminado pela loira. Eliana comentou nos bastidores que agora é uma mãe de família e que não pode vincular seu nome a esse tipo de coisa.

