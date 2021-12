Agência divulga fotos das pernas de Andressa Urach

As fotos das pernas da ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach foram divulgadas, na madrugada desta segunda-feira, 5, pela agência Grosby Group. Nas imagens, é visível as cicatrizes deixadas pelo processo de retirada do hidrogel.

As imagens foram feitas no período em que a apresentadora ficou internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre.

Relembre o caso

Andressa Urach se recupera de uma infecção nas pernas por conta de aplicações de hidrogel, feitas para deixar as pernas mais torneadas.

Desde o dia 29 de novembro, Urach estava internada no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Após 25 dias de internação, a apresentadora teve alta na véspera de Natal.

No dia 1º de janeiro, ela manifestou seu arrependimento por meio de um post em sua página oficial do Facebook, pedindo perdão e desejando um bom ano aos seus mais de 100 mil seguidores.

"Sabe qual é a ironia da vida? Pensamos sempre ao contrário, temos pressa de crescer e depois suspiramos pela infância perdida. Perdemos a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdemos o dinheiro para termos saúde... Pensamos tão ansiosamente no futuro que esquecemos o presente, assim nem vivemos o presente nem o futuro e esquecemos muitas vezes da família e amigos. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. A vida é feita basicamente de contrários. A palavra vida tem apenas um "V", o resto é só "ida"... Desfrute do Senhor, de sua palavra e de todos os que você ama! Então, um brinde e que venha 2015. Não poderia passar ano novo melhor! Na presença de Deus com minha família agradecendo a vida!", publicou ela horas depois da virada para 2015.

adblock ativo