Advogado de Maurício Mattar vai tentar impedir prisão

O ator Maurício Mattar pode ser preso acusado de não pagar pensão alimentícia para a filha Petra. O advogado do ator, Rogério Rayol, disse ao Ego que vai se amparar no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso LXVII, que diz que "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia...".

Maurício jamais desejou de forma voluntária não pagar pensão alimentícia. Ele só ficou devedor porque ficou desempregado. mais do que isso , qualquer cidadão normal, uma vez desempregado, poderia ter conseguido pagar a pensão, mas não nos valores absurdos de R$ 11.340. Além disso, Maurício está trabalhando e buscando alocar recursos financeiros para cumprir sua obrigação alimentar e esperando , também , seja julgada a ação que busca diminuir esses valores que terá aplicação imediata nessa pensão cobrada", disse o advogado. O ator, que afirmou morar de favor na casa da ex-mulher, estará na próxima novela da Rede Record, Dona Xepa.

Petra escreveu uma mensagem para o pai. "Oi Pai, aqui é a Petra. Quanto tempo né? Pois é. Te mandando essa mensagem pra te dizer muito obrigada. Que apesar de você ter me 'largado' muito cedo, você me fez uma pessoa maravilhosa, que não guarda rancor ou mágoas, só pena eu sinto nesse momento. Que vergonha você deveria sentir Pai, por não ligar pra sua própria filha há mais de 4 meses, nem pra perguntar se eu tô bem, se eu tenho o que comer, se eu to indo... A vida é difícil mesmo né? Mas essa eu venço sem você pode ter certeza, tudo que eu mais queria era poder dizer pra você "pô Pai, quanto dinheiro você ta precisando que eu mando? Você quer minha companhia? Tá tudo bem? Tá com saudade?" Eu nao queria ter que depender de uma pessoa tao egoísta, que só olha o próprio umbigo. Eu não queria ter que depender de você, eu não queria que você fosse tão cabeça pequena e achasse que eu só quero seu dinheiro. Agora na verdade não quero mais nada de você... Nem dinheiro, nem amor, nem amizade e muito menos paternidade, que é uma coisa que vc nunca soube dar. Não te desejo mal, jamais, mas o caminho que você ta traçando pra você é o pior. E um dia qd precisar de mim, pode me ligar, me procurar, vc sabe onde me achar. Sempre estarei aqui ao contrario de voce. Se cuida viu Pai... Se cuida, pra que voce possa assistir minha vitória de pé! Um beijo :)"

