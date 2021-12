Adriano faz festinha em motel para amigos

A festinha que Adriano organizou em um motel no Rio de Janeiro, na tarde da última sexta-feira, 22, teve lotação esgotada. Segundo o jornal Extra, o jogador alugou uma das maiores suítes do estabelecimento, com capacidade para 30 pessoas, que foi ocupada já na primeira hora, com direito até engarrafamento na entrada do local.



Teve gente também que esperou uma hora na porta aguardando alguém sair para conseguir entrar na festa.

A movimentação foi tanta que acabou irritando os funcionários do motel e os outros clientes. O resultado foi que a festa, prevista para durar até o dia seguinte, precisou ser interrompida no início da noite, a pedido do gerente.

