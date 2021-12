Adriano coloca mansão à venda no Rio de Janeiro

O jogador Adriano, sem clube no momento, quer vender sua mansão no bairro da Barra, no Rio de Janeiro. As casas no condomínio custam a partir de R$ 4 milhões.

De acordo com a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", o Imperador procura um imóvel menor, no momento, mas no mesmo bairro. No último fim de semana, 28 e 29 de junho, ele reuniu amigos na residência, já em clima de despedida.

No mesmo condomínio onde está localizada a mansão de Adriano, outros famosos, como a atriz Juliana Paes e o casal de atores Otaviano Costa e Flávia Alessandra, também possuem imóveis milionários.

adblock ativo